У Бельгії 17-річним підліткам направили листи із закликом добровільно проходити військову службу
Київ • УНН
Міністерство оборони Бельгії надіслало 149 тисяч листів 17-річним підліткам із закликом вступати до армії.
Міноборони Бельгії надіслало 17-річним бельгійцям 149 тисяч листів із закликами йти до армії. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, передає УНН.
Вчора було надіслано 149 000 листів. Усіх 17-річних підлітків країни заохочують вступати до армії загалом і зокрема добровільно проходити військову службу. Поїхали!
ЄС та Бельгія не досягли прориву у переговорах щодо "репараційного кредиту" для України - ЗМІ08.11.25, 12:00 • 3508 переглядiв
Нагадаємо
4 листопада повітряний простір Бельгії частково закрили з міркувань безпеки після повідомлення про проліт кількох груп БпЛА в небі над країною, зокрема в районі аеропортів Брюсселя та Льєжа. Рейси перенаправили до Маастрихта.