В Беларуси заявили о телефонном разговоре Макрона с лукашенко

В беларуси заявили, что французская сторона инициировала телефонный разговор между президентом Эмманюэлем Макроном и белорусским диктатором александром лукашенко. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу лукашенко, пишет УНН.

Как сообщается, Макрон и лукашенко обсудили "региональные проблемы и взаимоотношения беларуси с ЕС и Францией в частности".

Французская сторона пока не сообщила о разговоре.

Напомним

Лукашенко назвал агрессию против беларуси единственной причиной для вступления в войну. Он также заявил о готовности к встрече с Владимиром Зеленским.