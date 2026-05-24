В Беларуси заявили о телефонном разговоре Макрона с лукашенко
В Беларуси сообщили о телефонном разговоре Макрона и лукашенко по инициативе Франции. Стороны обсудили региональные проблемы и отношения с ЕС.
В беларуси заявили, что французская сторона инициировала телефонный разговор между президентом Эмманюэлем Макроном и белорусским диктатором александром лукашенко. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу лукашенко, пишет УНН.
Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эмманюэля Макрона состоялся сегодня по инициативе французской стороны
Как сообщается, Макрон и лукашенко обсудили "региональные проблемы и взаимоотношения беларуси с ЕС и Францией в частности".
Французская сторона пока не сообщила о разговоре.
Напомним
Лукашенко назвал агрессию против беларуси единственной причиной для вступления в войну. Он также заявил о готовности к встрече с Владимиром Зеленским.