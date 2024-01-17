В Башкирии произошли стычки протестующих с полицией возле суда, который вынес приговор местному активисту

В Баймаке в республике Башкортостан, которая входит в состав рф, произошли столкновения протестующих с полицией у здания суда, где сегодня вынесли приговор активисту Фаилю Алсинову, которого обвиняют в разжигании ненависти. Об этом сообщает российский Telegram-канал "Baza", пишет УНН.

Детали

Как отмечается, возле суда находятся более 600 сотрудников полиции и около 2 тысяч протестующих.

Полицейские пытаются вытеснить протестующих, те бросают в них снегом и льдом. Очевидцы сообщают, что полицейские применили слезоточивый газ.

Люди собрались поддержать Фаиля Алсинова, который по версии обвинения, 28 апреля 2023 года публично выступил на собрании граждан возле сельского Дома культуры с "речью негативного содержания" в отношении лиц кавказских национальностей и национальностей Средней Азии. Сторонники активиста утверждают, что его слова были трактованы и переведены неправильно.

Суд приговорил активиста к четырем годам колонии общего режима по статье о разжигании ненависти или вражды.

По разным оценкам задержаны от пяти до нескольких десятков участников акции. МВД Башкирии накануне предупредило об ответственности за участие в несанкционированном митинге.

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