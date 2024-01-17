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У Башкирії відбулися сутички протестувальників з поліцією біля суду, який виніс вирок місцевому активісту

У Башкирії відбулися сутички протестувальників з поліцією біля суду, який виніс вирок місцевому активісту

Київ • УНН

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Біля суда в республіці Башкортостан, рф, де активіст Фаїл Алсінов був засуджений за розпалювання ненависті, сталися сутички між поліцією і близько 2 000 протестувальників.

У Баймаку в республіці Башкортостан, яка входить до складу рф, відбулися зіткнення протестувальників з поліцією біля будівлі суду, де сьогодні винесли вирок активісту Фаїлю Алсинову, якого звинувачують в розпалюванні ненависті. Про це повідомляє російський  Telegram -канал "Baza", пише УНН.

Деталі

Як зазначається, біля суду перебувають понад 600 співробітників поліції і близько 2 тисяч протестувальників.

Поліцейські намагаються витіснити протестувальників, ті кидають у них снігом і льодом. Очевидці повідомляють, що поліцейські застосували сльозогінний газ.

Люди зібралися підтримати Фаїля Алсинова, який за версією обвинувачення, 28 квітня 2023 року публічно виступив на зборах громадян біля сільського Будинку культури з "промовою негативного змісту" щодо осіб кавказьких національностей і національностей Середньої Азії. Прихильники активіста стверджують, що його слова були трактовані і перекладені неправильно.

Суд засудив активіста до чотирьох років колонії загального режиму за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі.

За різними оцінками затримано від п'яти до кількох десятків учасників акції. МВС Башкирії напередодні попередило про відповідальність за участь у несанкціонованому мітингу.

Військовий вертоліт Мі-8 розбився поблизу столиці Киргизстану, є загиблі17.01.24, 09:31 • 54808 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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