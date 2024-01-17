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Військовий вертоліт Мі-8 розбився поблизу столиці Киргизстану, є загиблі

Військовий вертоліт Мі-8 розбився поблизу столиці Киргизстану, є загиблі

Київ • УНН

 • 54807 перегляди

Військовий вертоліт Мі-8 розбився під час тренувальних польотів на околиці столиці Киргизстану, Бішкеку, що призвело до людських жертв. Причини катастрофи з'ясовує Міністерство оборони Киргизстану.

На околиці столиці Киргизстану впав військовий вертоліт Мі-8: є постраждалі

На околиці столиці Киргизстану у місті Бішкек впав військовий вертоліт Мі-8. Є постраждалі.

Про це повідомляє киргизьке видання Kabar, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, на околиці Бішкека в 10:55 за місцевим часом (6:55 за Києвом) на авіабазі "Фрунзе-1" впав військовий вертоліт Мі-8. Борт 203.

В Міноборони країни заявили, що вертоліт Сил Повітряної оборони КР здійснив вимушену посадку під час проведення навчально-тренувальних польотів. Є постраждалі.

Посадовими особами Міністерства оборони та СВО проводиться робота щодо з'ясування обставин цієї події. Додаткову інформацію про результати розслідування буде повідомлено пізніше

- повідомили в міністерстві.

Нагадаємо

15 січня ввечері поблизу аеропорту Халф-Мун-Бей округу Сан-Матео, Каліфорнія, в океан впав літак.

Павло Башинський

Павло Башинський

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