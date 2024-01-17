Військовий вертоліт Мі-8 розбився поблизу столиці Киргизстану, є загиблі
Київ • УНН
Військовий вертоліт Мі-8 розбився під час тренувальних польотів на околиці столиці Киргизстану, Бішкеку, що призвело до людських жертв. Причини катастрофи з'ясовує Міністерство оборони Киргизстану.
На околиці столиці Киргизстану впав військовий вертоліт Мі-8: є постраждалі
На околиці столиці Киргизстану у місті Бішкек впав військовий вертоліт Мі-8. Є постраждалі.
Про це повідомляє киргизьке видання Kabar, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє видання, на околиці Бішкека в 10:55 за місцевим часом (6:55 за Києвом) на авіабазі "Фрунзе-1" впав військовий вертоліт Мі-8. Борт 203.
В Міноборони країни заявили, що вертоліт Сил Повітряної оборони КР здійснив вимушену посадку під час проведення навчально-тренувальних польотів. Є постраждалі.
Посадовими особами Міністерства оборони та СВО проводиться робота щодо з'ясування обставин цієї події. Додаткову інформацію про результати розслідування буде повідомлено пізніше
Нагадаємо
15 січня ввечері поблизу аеропорту Халф-Мун-Бей округу Сан-Матео, Каліфорнія, в океан впав літак.