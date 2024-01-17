Военный вертолет Ми-8 разбился вблизи столицы Кыргызстана, есть погибшие

На окраине столицы Кыргызстана упал военный вертолет Ми-8: есть пострадавшие

На окраине столицы Кыргызстана в городе Бишкек упал военный вертолет Ми-8. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает киргизское издание Kabar, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, на окраине Бишкека в 10:55 по местному времени (6:55 по Киеву) на авиабазе "Фрунзе-1" упал военный вертолет Ми-8. Борт 203.

В Минобороны страны заявили, что вертолет Сил Воздушной обороны КР совершил вынужденную посадку во время проведения учебно-тренировочных полетов. Есть пострадавшие.

Должностными лицами Министерства обороны и СВО проводится работа по выяснению обстоятельств этого события. Дополнительная информация о результатах расследования будет сообщена позже - сообщили в министерстве.

Напомним,

15 января вечером вблизи аэропорта Халф-Мун-Бэй округа Сан-Матео, Калифорния, в океан упал самолет.