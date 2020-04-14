В Азовском море задержали браконьеров с уловом на миллион гривен

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Азовском море пограничники задержали браконьеров, в их плавсредстве обнаружили более 850 кг незаконно выловленной камбалы, чем нанесен ущерб на сумму почти 1 220 000 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.