На березі Дністра затримали чоловіка, який наловив червонокнижної риби на 180 тис грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. На березі річки Дністер затримали чоловіка, який незаконно наловив червонокнижної риби на 180 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"3 квітня прикордонники Могилів-Подільського загону спільно з представниками Управління рибгосподарства у Вінницькій області на березі річки Дністер затримали особу, яка незаконно наловила червонокнижну рибу...Розмір збитку нанесеного державі, унаслідок незаконного вилову, а саме — 9 кг риби, становить 180 тисяч гривень",-йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на браконьєра, який незаконно виловив 18 рибин породи вирезуб, що занесено в Червону книгу України, правоохоронці склали протокол про адмінправопорушення за ст.90 КУпАП.
"Того ж дня прикордонники та працівники рибнадзору виявили ще одного поціновувача порибалити — чоловік здійснював вилов риби за допомогою багра. Його також притягнуто до відповідальності", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, поблизу Маріуполя морські прикордонники виявили 9 місць незаконного рибного промислу.