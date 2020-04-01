Поблизу Маріуполя морські прикордонники виявили 9 місць незаконного рибного промислу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Маріупольському районі морські прикордонники виявили 9 спеціально облаштованих місць здійснення незаконного рибного промислу, які могли нанести державі шкоди на понад 80 тис. гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"У Маріупольському районі виявлено 9 спеціально облаштованих місць здійснення незаконного рибного промислу. Реалізуючи оперативну інформацію, тактична група корабельно-катерного складу Маріупольського загону морської охорони спільно з представниками рибоохоронного патруля провели обстеження районів щодо ймовірної протиправної діяльності в Азовському морі”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у 16 розставлених сітках завдовжки 800 м прикордонники спільно зі співробітником відділу рибоохоронного патруля виявили 142 рибин різних порід, зокрема калканів, пеленгасів та оселедців.
"Увесь потенційний улов невідомих браконьєрів правоохоронці випустили в природне середовище. Незаконні знаряддя лову передано до рибоохоронного патруля. Наразі тривають заходи із встановлення власника. Сума недопущення нанесенню шкоди державі склала близько 82 тисяч гривень", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, з початку квітня по всій території України діє нерестова заборона на вилов водних біоресурсів.