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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75915 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 89433 просмотра

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Вблизи Мариуполя морские пограничники обнаружили 9 мест незаконного рыбного промысла

Вблизи Мариуполя морские пограничники обнаружили 9 мест незаконного рыбного промысла

Киев  •  УНН

 • 15498 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Мариупольском районе морские пограничники обнаружили 9 специально оборудованных мест осуществления незаконного рыбного промысла, которые могли нанести государству ущерб на более чем на 80 тыс. гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В Мариупольском районе выявлено 9 специально оборудованных мест осуществления незаконного рыбного промысла. Реализуя оперативную информацию, тактическая группа корабельно-катерного состава Мариупольского отряда морской охраны совместно с представителями рыбоохранного патруля провели обследование районов о вероятной противоправной деятельности в Азовском море", - говорится в сообщении.

Указано, что в 16 расставленных сетях длиной 800 м пограничники совместно с сотрудником отдела рыбоохранного патруля обнаружили 142 рыбины разных пород, в частности калканов, пеленгасов и сельди.

"Весь потенциальный улов неизвестных браконьеров правоохранители выпустили в естественную среду. Незаконные орудия лова переданы в рыбоохранный патруль. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению владельца. Сумма недопущения нанесения вреда государству составила около 82 тысяч гривен", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, с начала апреля по всей территории Украины действует нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов.

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