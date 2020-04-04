На берегу Днестра задержали мужчину, наловившего краснокнижного рыбы на 180 тыс грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. На берегу реки Днестр задержали мужчину, который незаконно наловил краснокнижного рыбы на 180 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
"3 апреля пограничники Могилев-Подольского отряда совместно с представителями Управления рыбхозяйства в Винницкой области на берегу реки Днестр задержали мужчину, который незаконно ловил краснокнижную рыбу... Размер ущерба нанесенного государству, вследствие незаконного вылова, а именно - 9 кг рыбы, составляет 180 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на браконьера, который незаконно выловил 18 рыб породы вырезуб, что занесены в Красную книгу Украины, правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ст.90 КУоАП.
"В тот же день пограничники и работники рибнадзора обнаружили еще одного любителя порыбачить - мужчина осуществлял лов рыбы с помощью багра. Его также привлечены к ответственности", - отмечается в сообщении.
Напомним, вблизи Мариуполя морские пограничники обнаружили 9 мест незаконного рыбного промысла .