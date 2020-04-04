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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66324 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78343 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 91634 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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На берегу Днестра задержали мужчину, наловившего краснокнижного рыбы на 180 тыс грн

На берегу Днестра задержали мужчину, наловившего краснокнижного рыбы на 180 тыс грн

Киев  •  УНН

 • 58387 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. На берегу реки Днестр задержали мужчину, который незаконно наловил краснокнижного рыбы на 180 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"3 апреля пограничники Могилев-Подольского отряда совместно с представителями Управления рыбхозяйства в Винницкой области на берегу реки Днестр задержали мужчину, который незаконно ловил краснокнижную рыбу... Размер ущерба нанесенного государству, вследствие незаконного вылова, а именно - 9 кг рыбы, составляет 180 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на браконьера, который незаконно выловил 18 рыб породы вырезуб, что занесены в Красную книгу Украины, правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ст.90 КУоАП.

"В тот же день пограничники и работники рибнадзора обнаружили еще одного любителя порыбачить - мужчина осуществлял лов рыбы с помощью багра. Его также привлечены к ответственности", - отмечается в сообщении.

Напомним, вблизи Мариуполя морские пограничники обнаружили 9 мест незаконного рыбного промысла .

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