В Азовському морі затримали браконьєрів з уловом на мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Азовському морі прикордонники затримали браконьєрів, у їх плавзасобі виявили понад 850 кг незаконно виловленої камбали, чим завдано збитків на суму майже 1 220 000 грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
“Під час перевірки узбережжя Азовського моря в населеному пункті Ялта Донецької області виявили трьох громадян України, які повернулися з моря після рибного промислу. У плавзасобі громадян знаходилось понад 850 кг камбали, виловленої за допомогою заборонених знарядь лову — сіток зябрових”, — сказано у повідомлені.
За порушення прикордонного режиму прикордонники притягнули чоловіків до адміністративної відповідальності, а також заборонили вихід в море строком на місяць. Крім того, за ознаками злочину, передбаченого ст. 249 ККУ “Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом”, співробітники Нацполіції внесли дані до ЄРДР.
Зазначається, що за результатами підрахунку — чоловіки незаконним шляхом виловили 1435 шт. калкану азовського, чим завдали збитку державі на суму майже 1 220 000 грн.
Нагадаємо, на березі річки Дністер затримали чоловіка, який незаконно наловив червонокнижної риби на 180 тисяч гривень.