В Австралии обнаружили пропавшую более ста лет назад субмарину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Обломки первой подводной лодки Австралии были найдены через 103 года после ее исчезновения. Об этом сообщили в четверг в министерстве обороны страны, передает УНН.
“Старейшая военно-морская тайна Австралии раскрыта с выявлением обломков первой австралийской подводной лодки HMAS AE1 у побережья островов Дьюк-оф-Йорк, входящих в состав Папуа — Новая Гвинея”, — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
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Местонахождение субмарины удалось определить во время экспедиции, которая началась на прошлой неделе. По данным газеты The Australian, успешная попытка найти субмарину стала тринадцатой по счету. Отмечается, что корабль лежит на глубине 300 метров.
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Субмарина пропала в районе островов Новая Британия (входит в состав Папуа — Новой Гвинеи) 14 сентября 1914. На ее борту находились 35 членов экипажа. Причины ее исчезновения не известны.
Напомним, 1 декабря ВМС Аргентины приняли решение прекратить операцию по спасению 44 членов экипажа подводной лодки “Сан-Хуан”, который исчез две недели назад.