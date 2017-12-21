В Австралії знайшли зниклий більше ста років тому підводний човен
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Уламки першого підводного човна Австралії були знайдені через 103 роки після її зникнення. Про це повідомили у четвер у міністерстві оборони країни, передає УНН.
“Найстарша військово-морська таємниця Австралії розкрита з виявленням уламків першого австралійського підводного човна HMAS AE1 біля узбережжя островів Дьюк-оф-Йорк, що входять до складу Папуа — Нова Гвінея”, — йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті відомства.
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Місцезнаходження субмарини вдалося визначити під час експедиції, яка розпочалася минулого тижня. За даними газети The Australian, успішна спроба знайти підводний човен стала тринадцятою за рахунком. Відзначається, що корабель спочиває на глибині 300 метрів.
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Субмарина пропала в районі островів Нова Британія (входить до складу Папуа — Нової Гвінеї) 14 вересня 1914 року. На її борту перебували 35 членів екіпажу. Причини її зникнення не відомі.
Нагадаємо, 1 грудня ВМС Аргентини прийняли рішення припинити операцію з порятунку 44 членів екіпажу підводного човна “Сан-Хуан”, який зник два тижні тому.