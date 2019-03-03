В Австралии рекордная жара привела к пожарам
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Австралии рекордная жара привела к масштабным пожарам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что суровая четырехдневная жара привела к пожарам в южных частях Западной Австралии, Южной Австралии, штатах Виктории и Тасмании.
Самым страшным оказался пожар в юго-восточном штате Виктория - с ним боролись более 2 тыс. пожарных, волонтеры, использовались самолеты для тушения пожара.
По данным издания, наиболее масштабные зафиксированы пожары были в 2009 году. В результате этих пожаров погибли 173 человека, пострадали 414 человек, тысячи домов в Виктории были уничтожены. Тот день в СМИ назвали "Черной субботой".
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Как сообщал УНН, в связи с рекордно высокой температурой в Австралии массово гибнут дикие лошади.
Также в Новой Зеландии пылал крупный пожар, евакуировали жителей 170 домов.
Напомним, из-за засухи в Австралии опасаются экологической катастрофы.