В Європі горять ліси, поки США замерзає

Пожежі в Європі: 8-місячна норма за січень і лютий

Самі по собі пожежі не така вже несподіванка, але їх кількість в цю пору року все ж викликає тривогу. Поряд з високим рівнем атмосферного забруднення, рекордно високі температури лютого привели до виключної кількості лісових пожеж в Західній Європі.

За даними Служби з надзвичайних ситуацій європейського агентства Copernicus, на 1 березня 2019 року в Європі відзначено 480 природних пожеж. Виходячи їх середнього числа пожеж, зазначених з 2008 по 2018 рр., це відповідає кількості загорянь, які зазвичай реєструються до середини серпня.



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Якщо судити по площі угідь, охоплених вогнем, картина трохи менше гнітюча: 74482 га - поверхня європейських лісів, як правило вигорає до середини липня.

Більше за інших за перші 2 місяці цього року від пожеж постраждала Франція, де зазначено 180 пожеж, в основному, на Корсиці. Ця кількість загальна середня кількість пожеж в попередні роки, а також постраждала від вогню площа лісів.

Іспанія також побила рекорд по щорічній кількості лісових пожеж, але випалена площа трохи менше ніж в середньому в минулі роки. Португалія поки зберігає середній рівень по кількості пожеж. Велика Британія вже досягла свого звичайного річного максимуму (15 лісових пожеж), а в Ірландії, де в середньому в рік відзначається 9 великих загорянь, в цьому році вже зареєстровано 5.

Арктичний фронт знову настає



Цього року арктичний циклон вже накривав північні райони США, і в таких містах, як Чикаго і Детройт температура опускалася до -45 ° C.



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І ось на початку березня холодний фронт знову загрожує накрити всю центральну частину США. Циклон з Арктики пошириться на більшій частині країни, насуваючись з півночі і охоплюючи також східні штати.



Як припускають синоптики, дві третини континентальної частини країни на кілька днів (в найближчі вихідні) виявляться у владі сильних морозів. Холода досягнуть навіть південних штатів: низька температура очікується на Мексиканській затоці і у Флориді.

Через погодні аномалії очікується, що в деякі дні температура буде на 16-22 градусів нижче норми для цього сезону, що загрожує багатьма негативними наслідками.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на березень.