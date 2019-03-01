В Європі горять ліси, поки США замерзає

ukru
23 березня, 12:58 • 164026 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 419963 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 412181 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 398820 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 404836 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 299553 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 248415 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 483045 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 175194 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 414272 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
61 %
755 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини
Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

23 березня, 15:38 • 135832 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 224731 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 273814 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 142950 перегляди
У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

23 березня, 17:53 • 112952 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 401582 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 483050 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 414280 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 368939 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 318072 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 159040 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 156182 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 157196 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 151780 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 155466 перегляди
Актуальне
В Європі горять ліси, поки США замерзає

В Європі горять ліси, поки США замерзає

Київ • УНН

 • 15857 перегляди

КИЇВ. 1 березня УНН. Погодні аномалії стали практично щорічним явищем у багатьох регіонах Землі. І незважаючи на те що заморозки взимку і лісові пожежі протягом року - звичайні погодні явища, 2019 рік уже відзначився високим рівнем аномалій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.

Пожежі в Європі: 8-місячна норма за січень і лютий

Самі по собі пожежі не така вже несподіванка, але їх кількість в цю пору року все ж викликає тривогу. Поряд з високим рівнем атмосферного забруднення, рекордно високі температури лютого привели до виключної кількості лісових пожеж в Західній Європі.

За даними Служби з надзвичайних ситуацій європейського агентства Copernicus, на 1 березня 2019 року в Європі відзначено 480 природних пожеж. Виходячи їх середнього числа пожеж, зазначених з 2008 по 2018 рр., це відповідає кількості загорянь, які зазвичай реєструються до середини серпня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На наступному тижні морози будуть тільки вночі - синоптики

Якщо судити по площі угідь, охоплених вогнем, картина трохи менше гнітюча: 74482 га - поверхня європейських лісів, як правило вигорає до середини липня.

Більше за інших за перші 2 місяці цього року від пожеж постраждала Франція, де зазначено 180 пожеж, в основному, на Корсиці. Ця кількість загальна середня кількість пожеж в попередні роки, а також постраждала від вогню площа лісів.

Іспанія також побила рекорд по щорічній кількості лісових пожеж, але випалена площа трохи менше ніж в середньому в минулі роки. Португалія поки зберігає середній рівень по кількості пожеж. Велика Британія вже досягла свого звичайного річного максимуму (15 лісових пожеж), а в Ірландії, де в середньому в рік відзначається 9 великих загорянь, в цьому році вже зареєстровано 5.

Арктичний фронт знову настає

Цього року арктичний циклон вже накривав північні райони США, і в таких містах, як Чикаго і Детройт температура опускалася до -45 ° C.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

І ось на початку березня холодний фронт знову загрожує накрити всю центральну частину США. Циклон з Арктики пошириться на більшій частині країни, насуваючись з півночі і охоплюючи також східні штати.

Як припускають синоптики, дві третини континентальної частини країни на кілька днів (в найближчі вихідні) виявляться у владі сильних морозів. Холода досягнуть навіть південних штатів: низька температура очікується на Мексиканській затоці і у Флориді.

Через погодні аномалії очікується, що в деякі дні температура буде на 16-22 градусів нижче норми для цього сезону, що загрожує багатьма негативними наслідками.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на березень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.74
Bitcoin
$86,076.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,057.50
Ethereum
$2,006.00