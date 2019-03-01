В Европе горят леса, пока США замерзает

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта УНН. Погодные аномалии стали практически ежегодным явлением во многих регионах Земли. И несмотря на то что заморозки зимой и лесные пожары в течение года - обычные погодные явления, 2019 год уже отличился высоким уровнем аномалий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews. 

Пожары в Европе: 8-месячная норма за январь и февраль

Сами по себе пожары не такая уж неожиданность, но их количество в это время года всё же вызывает тревогу. Наряду с высоким уровнем атмосферного загрязнения, рекордно высокие температуры февраля привели к исключительному количеству лесных пожаров в Западной Европе.

По данным Службы по чрезвычайным ситуациям европейского агентства Copernicus, на 1 марта 2019 года в Европе отмечено 480 природных пожаров. Исходя их среднего числа пожаров, отмеченных с 2008 по 2018 гг., это соответствует количеству возгораний, обычно регистрируемых к середине августа.

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Если судить по площади угодий, охваченных огнём, картина немного менее удручающая: 74482 га - поверхность европейских лесов, как правило выгорающая к середине июля.

Более других за первые 2 месяца этого года от пожаров пострадала Франция, где отмечено 180 пожаров, в основном, на Корсике. Это количество общее среднее число пожаров в предыдущие годы, а также пострадавшую от огня площадь лесов.

Испания также побила рекорд по ежегодному количеству лесных пожаров, но выжженная площадь немного меньше чем в среднем в прошлые годы. Португалия пока сохраняет средний уровень по числу пожаров. Великобритания уже достигла своего обычного годового максимума (15 лесных пожаров), а в Ирландии, где в среднем в год отмечается 9 крупных возгораний, в этом году уже зарегистрировано 5.

Арктический фронт снова наступает

В этом году арктический циклон уже накрывал северные районы США, и в таких городах, как Чикаго и Детройт температура опускалась до -45°C.

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И вот в начале марта холодный фронт снова грозит накрыть всю центральную часть США. Циклон с Арктики распространится по большей части страны, надвигаясь с севера и охватывая также восточные штаты.

Как предполагают синоптики, две трети континентальной части страны на несколько дней (в ближайшие выходные) окажутся во власти сильных морозов. Холода достигнут даже южных штатов: низкая температура ожидается на Мексиканском заливе и во Флориде.

Из-за погодных аномалий ожидается, что в некоторые дни температура будет на 16-22 градусов ниже нормы для этого сезона, что грозит многими негативными последствиями.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на март.

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