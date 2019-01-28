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Через посуху в Австралії побоюються екологічної катастрофи

Через посуху в Австралії побоюються екологічної катастрофи

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Чергова масова загибель риби у постраждалій від посухи східній Австралії, третя у басейні річки Мюррей-Дарлінг за два місяці, викликала побоювання з приводу екологічної катастрофи. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

Влада заявила у понеділок, що у ключовому річковому басейні у східній Австралії знову загинули тисячі риб. Це сталося всього через кілька тижнів після того, як загинуло до мільйона риб.

Представники рибного господарства країни після третьої масової загибелі риби в цьому районі менш ніж за два місяці заявили, що направляються в Менінді, невелике містечко в глибинці на південному заході штату Новий Південний Уельс.

Місто розташоване поруч з річкою Дарлінг, частиною басейну річки Мюррей-Дарлінг, яка простягається на тисячі кілометрів через кілька штатів.

"Це справжня екологічна катастрофа, яка еквівалентна багатьом іншим явищам, наприклад, знебарвленню коралів на Великому бар'єрному рифі", - вказав туристичний оператор Менінді Роб Грегорі.

Нагадаємо, Австралія знемагає від екстремальної спеки.

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