Через посуху в Австралії побоюються екологічної катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Чергова масова загибель риби у постраждалій від посухи східній Австралії, третя у басейні річки Мюррей-Дарлінг за два місяці, викликала побоювання з приводу екологічної катастрофи. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
Влада заявила у понеділок, що у ключовому річковому басейні у східній Австралії знову загинули тисячі риб. Це сталося всього через кілька тижнів після того, як загинуло до мільйона риб.
Представники рибного господарства країни після третьої масової загибелі риби в цьому районі менш ніж за два місяці заявили, що направляються в Менінді, невелике містечко в глибинці на південному заході штату Новий Південний Уельс.
Місто розташоване поруч з річкою Дарлінг, частиною басейну річки Мюррей-Дарлінг, яка простягається на тисячі кілометрів через кілька штатів.
"Це справжня екологічна катастрофа, яка еквівалентна багатьом іншим явищам, наприклад, знебарвленню коралів на Великому бар'єрному рифі", - вказав туристичний оператор Менінді Роб Грегорі.
Нагадаємо, Австралія знемагає від екстремальної спеки.