Через посуху в Австралії побоюються екологічної катастрофи

КИЇВ. 28 січня. УНН. Чергова масова загибель риби у постраждалій від посухи східній Австралії, третя у басейні річки Мюррей-Дарлінг за два місяці, викликала побоювання з приводу екологічної катастрофи. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.