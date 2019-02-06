У Нової Зеландії вирує масштабна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Через велику пожежу на Південному Острові в Новій Зеландії евакуйовані мешканці 170 будинків, повідомляє УНН з посиланням на турецьке інформаційне агентство "Анадолу".
Пожежа спалахнула напередодні в долині Голубів в передмісті Нельсона і поширилася на площі 1780 гектарів, досягнувши регіону Тасман.
Місцева влада оголосила режим надзвичайного стану.
Повідомлень про поранених і загиблих поки не надходило.
Для гасіння вогню, крім літаків, залучені 16 вертольотів і важка техніка. Локалізувати пожежу поки не вдається.
Нагадаємо, чергова масова загибель риби у постраждалій від посухи східній Австралії, третя у басейні річки Мюррей-Дарлінг за два місяці, викликала побоювання з приводу екологічної катастрофи. Австралія знемагає від екстремальної спеки.