В Новой Зеландии бушует масштабный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Из-за крупного пожара на Южном Острове в Новой Зеландии эвакуированы жители 170 домов, сообщает УНН со ссылкой на турецкое информационное агентство "Анадолу".
Пожар вспыхнул накануне в долине Голубей в пригороде Нельсона и распространился на площади 1780 гектаров, достигнув региона Тасман.
Местные власти объявили режим чрезвычайного положения.
Сообщений о раненых и погибших пока не поступало.
Для тушения огня, кроме самолетов, привлеченные 16 вертолетов и тяжелая техника. Локализовать пожар пока не удается.
Напомним, очередная массовая гибель рыбы в пострадавшей от засухи восточной Австралии, третья в бассейне реки Мюррей-Дарлинг за два месяца, вызвала опасения по поводу экологической катастрофы. Австралия изнемогает от экстремальной жары.