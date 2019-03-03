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В Австралії рекордна спека призвела до пожеж

В Австралії рекордна спека призвела до пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. В Австралії рекордна спека призвела до масштабних пожеж. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що сувора чотириденна спека призвела до пожеж у південних частинах Західної Австралії, Південній Австралії, штатах Вікторії та Тасманії.

Найстрашнішою виявилася пожежа у південно-східному штаті Вікторія – з нею боролися понад 2 тис. пожежників, волонтери, використовувалися літаки для гасіння пожежі.

За даними видання, найбільш масштабні зафіксовані пожежі були у 2009 році. У результаті цих пожеж загинули 173 людини, постраждали 414 людей, тисячі будинків у Вікторії були знищені. Той день у ЗМІ назвали "Чорною суботою".

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Як повідомляв УНН, у зв'язку з рекордно високою температурою в Австралії масово гинуть дикі коні.

Також у Новій Зеландії вирувала масштабна пожежа, евакуювали мешканців 170 будинків.

Нагадаємо, через посуху в Австралії побоюються екологічної катастрофи.

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