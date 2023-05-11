В Австралии предложили отстреливать кенгуру для остановки популяционного бума

Детали

Эколог Кэтрин Мозеби отметила, что кенгуру массово умрут от голода, когда закончится еда. Во время последней засухи, как отметила она AFP, погибло 80 или 90% кенгуру.

Эколог сказала, что лучший способ спасти кенгуру от этой участи - это отстрелять их и собирать мясо, чтобы контролировать численность.

Цитата

"Они умирают от голода - ходят в общественные туалеты и едят туалетную бумагу или лежат на дороге, голодая, пока их дети пытаются прокормиться", - добавила она, имея в виду события последнего демографического бума.

"Если бы мы рассматривали их как ресурс и таким образом управляли ими, мы бы не получили катастрофических смертей, которые мы видим", - отметила эколог.

Справочно

Кенгуру в Австралии охраняются, но самые распространенные виды не находятся под угрозой исчезновения - это означает, что их можно при определенных условиях отстреливать в большинстве юрисдикций, но для этого нужно разрешение правительства.

Каждый год пять миллионов кенгуру отстреливаются в рамках домашней промышленности, в результате чего их туши идут на мясо, корм для домашних животных и кожу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похолодание принесло в Австралию ранний снег и сильный ветер

Дополнительно

Защитники животных осудили коммерческое убийство как "жестокую бойню", заставляя мировых гигантов спортивной одежды, таких как Nike и Puma, постепенно отказаться от использования кожи кенгуру.

"В 2021 году компания Nike отказалась от своего единственного поставщика кожи кенгуру, а также прекратит производство любых продуктов из кожи кенгуру в 2023 году", - заявила в марте пресс-секретарь компании.

Политики в Орегоне, где была основана Nike, в начале этого года представили законопроект, который запрещает использование "любой части мертвого кенгуру".

"Этих местных животных забивают ради коммерческой выгоды", - заявили в начале этого года в Animals Australia.