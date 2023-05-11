В Австралії запропонували відстрілювати кенгуру для зупинення популяційного буму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Австралійські кенгуру мають всі шанси загинути в «катастрофічний» кількості, якщо не зупинити популяційний бум, попереджають екологи, підтримуючи промислове винищення сумчастих тварин. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
Деталі
Еколог Кетрін Мозебі зазначила, що кенгуру масово помруть від голоду, коли закінчиться їжа. Під час останньої посухи, як зазначила вона AFP, загинуло 80 або 90% кенгуру.
Еколог сказала, що найкращий спосіб врятувати кенгуру від цієї долі — це відстріляти їх і збирати м’ясо, щоб контролювати чисельність.
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«Вони помирають від голоду — ходять у громадські туалети та їдять туалетний папір або лежать на дорозі, голодуючи, поки їхні діти намагаються прогодуватися», — додала вона, маючи на увазі події останнього демографічного буму.
«Якби ми розглядали їх як ресурс і таким чином керували ними, ми б не отримали катастрофічних смертей, які ми бачимо», - зауважила еколог.
Довідково
Кенгуру в Австралії охороняються, але найпоширеніші види не знаходяться під загрозою зникнення — це означає, що їх можна за певних умов відстрілювати в більшості юрисдикцій, але для цьоого потрібен дозвіл уряду.
Щороку п’ять мільйонів кенгуру відстрілюються в рамках домашньої промисловості, в результаті чого їх туші йдутьна м’ясо, корм для домашніх тварин і шкіру.
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Додатково
Захисники тварин засудили комерційне вбивання як «жорстоку бійню», змушуючи світових гігантів спортивного одягу, таких як Nike і Puma, поступово відмовитися від використання шкіри кенгуру.
«У 2021 році компанія Nike відмовилася від свого єдиного постачальника шкіри кенгуру, а також припинить виробництво будь-яких продуктів зі шкіри кенгуру у 2023 році», — заявила в березні прессекретар компанії.
Політики в Орегоні, де була заснована Nike, на початку цього року представили законопроєкт, який забороняє використання «будь-якої частини мертвого кенгуру».
«Цих місцевих тварин забивають заради комерційної вигоди», — заявили на початку цього року в Animals Australia.