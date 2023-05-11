В Австралії запропонували відстрілювати кенгуру для зупинення популяційного буму

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Еколог Кетрін Мозебі зазначила, що кенгуру масово помруть від голоду, коли закінчиться їжа. Під час останньої посухи, як зазначила вона AFP, загинуло 80 або 90% кенгуру.

Еколог сказала, що найкращий спосіб врятувати кенгуру від цієї долі — це відстріляти їх і збирати м’ясо, щоб контролювати чисельність.

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«Вони помирають від голоду — ходять у громадські туалети та їдять туалетний папір або лежать на дорозі, голодуючи, поки їхні діти намагаються прогодуватися», — додала вона, маючи на увазі події останнього демографічного буму.

«Якби ми розглядали їх як ресурс і таким чином керували ними, ми б не отримали катастрофічних смертей, які ми бачимо», - зауважила еколог.

Довідково

Кенгуру в Австралії охороняються, але найпоширеніші види не знаходяться під загрозою зникнення — це означає, що їх можна за певних умов відстрілювати в більшості юрисдикцій, але для цьоого потрібен дозвіл уряду.

Щороку п’ять мільйонів кенгуру відстрілюються в рамках домашньої промисловості, в результаті чого їх туші йдутьна м’ясо, корм для домашніх тварин і шкіру.

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Додатково

Захисники тварин засудили комерційне вбивання як «жорстоку бійню», змушуючи світових гігантів спортивного одягу, таких як Nike і Puma, поступово відмовитися від використання шкіри кенгуру.

«У 2021 році компанія Nike відмовилася від свого єдиного постачальника шкіри кенгуру, а також припинить виробництво будь-яких продуктів зі шкіри кенгуру у 2023 році», — заявила в березні прессекретар компанії.

Політики в Орегоні, де була заснована Nike, на початку цього року представили законопроєкт, який забороняє використання «будь-якої частини мертвого кенгуру».

«Цих місцевих тварин забивають заради комерційної вигоди», — заявили на початку цього року в Animals Australia.