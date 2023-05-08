Похолодання принесло в Австралію ранній сніг та сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Зима прийшла до Австралії рано, з холодним фронтом, який приніс сильний вітер, сніг та град на південний схід під час різкого похолодання. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Сніг випав в Обероні, приблизно за 120 км на захід від Сіднея, у понеділок. Сильний вітер викликав великі хвилі прибою на пляжі Бонді у Сіднеї.
Гірськолижний курорт Перішер вкрили 10 см снігу за останні 24 години за місяць до початку лижного сезону.
Температура вздовж східного узбережжя впала нижче нуля. За прогнозами, ранкові заморозки протримаються до ранку середи.
Рейси в Сіднеї були затримані після того, як аеропорт закрив дві злітно-посадкові смуги з вечора неділі до полудня понеділка через сильний вітер, повідомив представник аеропорту Сіднея.