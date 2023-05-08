Похолодание принесло в Австралию ранний снег и сильный ветер

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06:00 • 22553 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 102571 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 60580 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 116791 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 115498 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106517 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101511 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 112731 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132697 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 179010 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
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12 марта, 12:20 • 193159 просмотра
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УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 85837 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106850 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123549 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158980 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165670 просмотра
Актуальное
Похолодание принесло в Австралию ранний снег и сильный ветер

Похолодание принесло в Австралию ранний снег и сильный ветер

Киев • УНН

 • 1061443 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Зима пришла в Австралию рано, с холодным фронтом, который принес сильный ветер, снег и град на юго-восток во время резкого похолодания. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Снег выпал в Обероне, примерно в 120 км к западу от Сиднея, в понедельник. Сильный ветер вызвал большие волны прибоя на пляже Бонди в Сиднее.

Горнолыжный курорт Перишер укрыли 10 см снега за последние 24 часа за месяц до начала лыжного сезона.

Температура вдоль восточного побережья упала ниже нуля. По прогнозам, утренние заморозки продержатся до утра среды.

Рейсы в Сиднее были задержаны после того, как аэропорт закрыл две взлетно-посадочные полосы с воскресенья вечера до полудня понедельника из-за сильного ветра, сообщил представитель аэропорта Сиднея.

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