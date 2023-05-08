Похолодание принесло в Австралию ранний снег и сильный ветер
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Зима пришла в Австралию рано, с холодным фронтом, который принес сильный ветер, снег и град на юго-восток во время резкого похолодания. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Снег выпал в Обероне, примерно в 120 км к западу от Сиднея, в понедельник. Сильный ветер вызвал большие волны прибоя на пляже Бонди в Сиднее.
Горнолыжный курорт Перишер укрыли 10 см снега за последние 24 часа за месяц до начала лыжного сезона.
Температура вдоль восточного побережья упала ниже нуля. По прогнозам, утренние заморозки продержатся до утра среды.
Рейсы в Сиднее были задержаны после того, как аэропорт закрыл две взлетно-посадочные полосы с воскресенья вечера до полудня понедельника из-за сильного ветра, сообщил представитель аэропорта Сиднея.