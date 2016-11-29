В авиакатастрофе в Колумбии погибли 76 человек, пятеро спаслись

"Шесть человек, которые выжили, были спасены, но, к сожалению, один из них умер. Другая часть пассажиров, к сожалению, погибла. Количество жертв - 76 человек", - сказал региональный начальник полиции Хосе Херардо Асеведо.

В заявлении клуба говорится, что он не будет делать никаких официальных комментариев, пока у него не будет больше информации от колумбийских властей о катастрофе в понедельник вечером. Бразильские СМИ сообщили, что среди выживших были три игрока.

Чартерный рейс перевозил 72 пассажира и девять членов экипажа, когда он разбился около 10:15 часов вечера в понедельник. Сильный дождь сначала препятствовал спасательной операции, которую затем приостановили.

Бразильские новостные организации сообщили о 21 журналисте на борту.

Бразильские телеканалы Globonews и SporTV определили таких уцелевших игроков, как защитник Алан Рушель, вратарь Данила и запасной вратарь Яксон Фоллманн. Эти данные не подтверждены официально.