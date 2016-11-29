В авіакатастрофі у Колумбії загинули 76 людей, п'ятеро врятувалися
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В авіакатастрофі літака з бразильською футбольною командою "Шапекоенсе", у якому перебувала 81 людина, у Колумбії загинули 76 осіб. Про це у вівторок повідомила поліція країни, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Шість осіб, які вижили, були врятовані, але, на жаль, один з них помер. Інша частина пасажирів, на жаль, загинула. Кількість жертв - 76 осіб", - сказав регіональний начальник поліції Хосе Херардо Асеведо.
У заяві клубу йдеться, що він не буде робити ніяких офіційних коментарів, поки у нього не буде більше інформації від колумбійської влади про катастрофу в понеділок увечері. Бразильські ЗМІ повідомили, що серед тих, що вижили, були три гравці.
Чартерний рейс перевозив 72 пасажирів і дев'ять членів екіпажу, коли він розбився близько 10:15 години вечора в понеділок. Сильний дощ спочатку перешкоджав рятувальній операції, яку потім призупинили.
Бразильські новинні організації повідомили про 21 журналіста на борту.
Бразильські телеканали Globonews і SporTV визначили уцілілих гравців, як захисника Алан Рушел, воротаря Даніла і запасного воротаря Яксона Фоллманна. Ці дані не підтверджені офіційно.