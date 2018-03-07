В авиакатастрофе Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 российских офицеров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Генерал-майор, 26 офицеров, прапорщиков и контрактники погибли при крушении самолета Ан-26, которая накануне ствлася в Сирии. Об этом сообщили изданию ТАСС в Минобороны РФ, передает УНН.
"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было", - сказали в Минобороны.
Напомним, 6 марта в Сирии на аэродроме Хмеймим при заходе на посадку потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26.
В результате аварии погибли 39 человек, сообщили в Минобороны РФ.