В авіакатастрофі Ан-26 у Сирії загинули генерал-майор і 26 російських офіцерів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Генерал-майор, 26 офіцерів, прапорщиків і контрактники загинули під час аварії літака Ан-26, яка напередодні ствлася в Сирії. Про це повідомили виданню ТАСС у Міноборони РФ, передає УНН.
“В результаті трагедії загинули 27 офіцерів, з яких один у званні генерал-майор, а також прапорщики і військовослужбовці контрактної служби. Жодного цивільної особи на борту Ан-26 не було”, — сказали в Міноборони.
Нагадаємо, 6 березня у Сирії на аеродромі Хмеймім під час заходу на посадку зазнав аварії російський транспортний літак Ан-26.
Внаслідок аварії загинуло 39 осіб, повідомили в Міноборони РФ.