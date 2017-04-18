В Авдеевке начались аварийно-восстановительные работы

"Сегодня, 18 апреля, Авдеевские энергетики совместно с военнослужащими и оперативными службами города продолжают работать над ликвидацией последствий вчерашнего обстрела со стороны российско-оккупационных войск и пытаются восстановить электроснабжение по улице Тургенева", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что подача электроэнергии планируют восстановить в 15:00.

Как сообщал УНН, вчера боевики вновь обстреляли жилые кварталы Авдеевки.