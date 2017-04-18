В Авдеевке начались аварийно-восстановительные работы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Авдеевке энергетики совместно с военнослужащими и оперативными службами города проводят аварийно-восстановительные работы после вчерашних обстрелов, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Сегодня, 18 апреля, Авдеевские энергетики совместно с военнослужащими и оперативными службами города продолжают работать над ликвидацией последствий вчерашнего обстрела со стороны российско-оккупационных войск и пытаются восстановить электроснабжение по улице Тургенева", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что подача электроэнергии планируют восстановить в 15:00.
Как сообщал УНН, вчера боевики вновь обстреляли жилые кварталы Авдеевки.