В Авдіївці розпочалися аварійно-відновлювальні роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Авдіївці енергетики спільно з військовослужбовцями та оперативними службами міста проводять аварійно-відновлювальні роботи після вчорашніх обстрілів, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Сьогодні, 18 квітня, Авдіївські енергетики спільно з військовослужбовцями та оперативними службами міста продовжують працювати над ліквідацією наслідків вчорашнього обстрілу з боку російсько-окупаційних військ та намагаються відновити електропостачання по вулиці Тургенєва”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що подачу електроенергії планують відновити о 15:00.
Як повідомляв УНН, вчора бойовики знову обстріляли житлові квартали Авдіївки.