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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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06:18 • 6724 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

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В Атлантическом океане произошло мощное землетрясение

Киев • УНН

 • 12679 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. У берегов архипелага Южные Сандвичевы острова в южной части Атлантического океана в понедельник вечером произошло землетрясение магнитудой 7,1. Сведений о людских жертвах и материальном ущербе пока не поступало. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В Атлантическом океане произошло мощное землетрясение

Как сообщили на сайте Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы сегодня в 02:26 по Гринвичу, их эпицентр находился в точке с координатами 58,5 градуса южной широты и 26,2 градуса западной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 164,7 км.

Архипелаг Южные Сандвичевы острова находится примерно в 2000 км от Антарктики. Острова гористы и круглый год покрыты снегом и льдом. Там нет постоянного населения.

Как сообщал УНН, землетрясение предварительно магнитудой 5,3 произошло у берегов префектуры Миэ на востоке Японии.

Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов префектуры Фукусима в субботу.

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