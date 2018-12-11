В Атлантическом океане произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. У берегов архипелага Южные Сандвичевы острова в южной части Атлантического океана в понедельник вечером произошло землетрясение магнитудой 7,1. Сведений о людских жертвах и материальном ущербе пока не поступало. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Как сообщили на сайте Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы сегодня в 02:26 по Гринвичу, их эпицентр находился в точке с координатами 58,5 градуса южной широты и 26,2 градуса западной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 164,7 км.
Архипелаг Южные Сандвичевы острова находится примерно в 2000 км от Антарктики. Острова гористы и круглый год покрыты снегом и льдом. Там нет постоянного населения.
Как сообщал УНН, землетрясение предварительно магнитудой 5,3 произошло у берегов префектуры Миэ на востоке Японии.
Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов префектуры Фукусима в субботу.