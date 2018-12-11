В Атлантичному океані стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Біля берегів архіпелагу Південні Сандвічеві острови в південній частині Атлантичного океану в понеділок увечері стався землетрус магнітудою 7,1. Відомостей про людські жертви і матеріальні збитки поки не надходило. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Як повідомили на сайті Геологічної служби США, підземні поштовхи були зафіксовані сьогодні о 02:26 за Гринвічем, їх епіцентр знаходився в точці з координатами 58,5 градуса південної широти і 26,2 градуса західної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 164,7 км.
Архіпелаг Південні Сандвічеві острови знаходиться приблизно в 2000 км від Антарктики. Острови гористі і круглий рік покриті снігом і льодом. Там немає постійного населення.
Як повідомляв УНН, землетрус попередньо магнітудою 5,3 стався біля берегів префектури Міе на сході Японії.
Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 5,1 стався біля берегів префектури Фукусіма в суботу.