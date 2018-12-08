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Возле Фукусимы произошло землетрясение

Киев • УНН

 • 10403 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов префектуры Фукусима в субботу. Об этом сообщили в японской метеорологической службе, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Возле Фукусимы произошло землетрясение

Подземные толчки произошли в 10:54 по местному времени. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 40 км. Эпицентр находился в точке с координатами 37,0 градуса северной широты и 141,4 градуса восточной долготы.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Об угрозе цунами не сообщалось.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в субботу, 2 декабря, у побережья Чили.

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