После землетрясения на Аляске зарегистрировали около 40 афтершоков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Примерно 40 афтершоков зарегистрировали в течение трех часов после подземного толчка магнитудой 7,2 в американском штате Аляска. Об этом в своем Twitter аккаунте сообщил Центр по мониторингу землетрясений этого штата, сообщает УНН.
“Пока мы зарегистрировали около 40 афтершоков в течение первых трех часов, магнитуда четырех из них превышала 4,0, а еще трех составила более 5,0”, — написала служба на своей странице.
Специалисты прогнозируют возможность появления новых подземных толчков магнитудой 7,0 и более.
“Это возможно, но маловероятно... Шансы землетрясения магнитудой 7,0 и более — небольшие (плюс-минус 4%)”, — добавляется в центре мониторинга землетрясений на Аляске.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в пятницу на юге штата Аляска, существует угроза цунами.
После чего, губернатор Аляски Билл Уокер объявил режим чрезвычайной ситуации в этом американском штате в связи с землетрясением