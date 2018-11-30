Після землетрусу на Алясці зареєстрували близько 40 афтершоків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Приблизно 40 афтершоків зареєстрували протягом трьох годин після підземного поштовху магнітудою 7,2 в американському штаті Аляска. Про це у своєму Twitter акаунті повідомив Центр із моніторингу землетрусів цього штату, повідомляє УНН.
“Поки що ми зареєстрували близько 40 афтершоків протягом перших трьох годин, магнітуда чотирьох з них перевищувала 4,0, а ще трьох становила понад 5,0”, — написала служба на своїй сторінці.
Спеціалісти прогнозують ймовірність нових підземних поштовхів магнітудою 7,0 й більше.
“Це є можливим, але малоймовірним... Шанси землетрусу магнітудою 7,0 або більше — невеликі (плюс-мінус 4%)”, — додається у центрі моніторингу землетрусів на Алясці.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,2 стався у п’ятницю на півдні штату Аляска, існує загроза цунамі.
Після чого, губернатор Аляски Білл Уокер оголосив режим надзвичайної ситуації у цьому американському штаті у зв’язку зі землетрусом