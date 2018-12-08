Біля Фукусіми стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Землетрус магнітудою 5,1 стався біля берегів префектури Фукусіма в суботу. Про це повідомили в японській метеорологічній службі, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Підземні поштовхи сталися о 10:54 за місцевим часом. Гіпоцентр землетрусу залягав на глибині 40 км. Епіцентр знаходився в точці з координатами 37,0 градуса північної широти і 141,4 градуса східної довготи.
Відомостей про жертви і руйнування не надходило. Про загрозу цунамі не повідомлялося.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,5 було зафіксовано в суботу, 2 грудня, у узбережжя Чилі.
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