На востоке Японии произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Землетрясение предварительно магнитудой 5,3 произошло у берегов префектуры Миэ на востоке Японии. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Толчки произошли в 00:22 по местному времени. Эпицентр находился в точке с координатами 33,1 градуса северной широты и 138,0 градуса восточной долготы.
Толчки были зафиксированы также в районах префектуры Точиги.
На текущий момет сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, также не было предупреждения о цунами.
Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов префектуры Фукусима в субботу.
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