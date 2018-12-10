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На востоке Японии произошло землетрясение

Киев • УНН

 • 13060 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Землетрясение предварительно магнитудой 5,3 произошло у берегов префектуры Миэ на востоке Японии. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

На востоке Японии произошло землетрясение

 Толчки произошли в 00:22 по местному времени. Эпицентр находился в точке с координатами 33,1 градуса северной широты и 138,0 градуса восточной долготы.

Толчки были зафиксированы также в районах префектуры Точиги.

На текущий момет сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, также не было предупреждения о цунами.

Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов префектуры Фукусима в субботу.

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