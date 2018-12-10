На сході Японії стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Землетрус попередньо магнітудою 5,3 стався біля берегів префектури Міе на сході Японії. Про це повідомило Японське метеорологічне агентство, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Поштовхи сталися в 00:22 за місцевим часом. Епіцентр знаходився в точці з координатами 33,1 градуса північної широти і 138,0 градуса східної довготи.
Поштовхи були зафіксовані також в районах префектури Точиги.
На поточний момет повідомлень про постраждалих і руйнування не надходило, також не було попередження про цунамі.
Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 5,1 стався біля берегів префектури Фукусіма в суботу.
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