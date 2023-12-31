В атакованном отеле в Харькове не было ни военных, ни разведчиков

ГУР Украины прокомментировало заявления оккупантов о том, что в атакованном отеле в Харькове якобы были украинские разведчики. Они назвали это "больными фантазиями пропагандистов рф", а в подтверждение выложили ответ одного из командиров спецподразделения KRAKEN - Сергея "Чили" Величко. Сообщение из телеграм-канала Главного управления Разведки, передает УНН.

Ни один сотрудник ГУР или боец спецподразделения KRAKEN не пострадал. Все попадания были по инфраструктуре города: по жилым домам, по гостинице, но никак не по военным объектам. - утверждает боец KRAKEN.

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Контекст

Накануне в генштабе рф отчитались по ударам по Харькову, и отметили что якобы в отеле, в который они попали, были представители Главного управления украинской разведки.

Удар рф по Харькову: среди пострадавших - двое детей и иностранный журналист