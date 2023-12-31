В атакованном отеле в Харькове не было ни военных, ни разведчиков
Киев • УНН
Главное управление разведки Министерства обороны Украины отвергло утверждение россии о нападении на разведчиков в Харькове, назвав это российской пропагандой.
ГУР Украины прокомментировало заявления оккупантов о том, что в атакованном отеле в Харькове якобы были украинские разведчики. Они назвали это "больными фантазиями пропагандистов рф", а в подтверждение выложили ответ одного из командиров спецподразделения KRAKEN - Сергея "Чили" Величко. Сообщение из телеграм-канала Главного управления Разведки, передает УНН.
Ни один сотрудник ГУР или боец спецподразделения KRAKEN не пострадал. Все попадания были по инфраструктуре города: по жилым домам, по гостинице, но никак не по военным объектам.
undefined
Контекст
Накануне в генштабе рф отчитались по ударам по Харькову, и отметили что якобы в отеле, в который они попали, были представители Главного управления украинской разведки.
Удар рф по Харькову: среди пострадавших - двое детей и иностранный журналист 30 декабрь 2023, 19:12 • 36830 просмотров
В атакованном отеле в Харькове не было ни военных, ни разведчиков
Главное управление разведки Министерства обороны Украины отвергло утверждение россии о нападении на разведчиков в Харькове, назвав это российской пропагандой.
В кремле сохранение Украиной выхода к Черному оценивают как угрозу - ГУР
В ГУР МО убеждены, что в россии также считают критическим для себя переход русскоязычных украинцев на родной язык.
Партизаны показали состояние штаба черноморского флота рф в Севастополе
Партизаны сообщают, что штаб черноморского флота россии в Севастополе поврежден, но частично функционирует после сентябрьского ракетного удара.
Во время воздушной тревоги на Кировоградщине работала ПВО: повреждены линии электропередач
В Кировоградской области во время тревоги работала противовоздушная оборона: повреждена линия электропередач и хозяйственное здание.
россия выпустила по Украине более 7,5 тысяч ракет - Игнат
Россия выпустила более 7500 ракет по Украине, в том числе 1700 крылатых ракет, многие из которых были перехвачены.
На оккупированных территориях россияне отбирают недвижимость у украинцев - Центр нацсопротивления
российские войска захватывают имущество на временно оккупированных территориях Украины, нарушая права местных жителей.
Patriot сбил всего 15 "Кинжалов" рф - Игнат
Благодаря системе ЗРК Patriot Украина с начала полномасштабного вторжения рф сбила 15 российских "Кинжалов".
россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения и ранения
Российские войска обстреляли Никопольский район, в результате чего три человека получили ранения, повреждены здания и транспортные средства.
В ГПСУ заявили, что могут требовать документы от ТЦК у многодетных мужчин
Пограничники могут потребовать у многодетных мужчин выписку из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке, или запись об отсрочке в военно-учетных документах.
Подборка современных фильмов, которые стоит посмотреть в период новогодних праздников
УНН подготовил для вас небольшую подборку современных атмосферных фильмов, которые идеально подойдут для семейного просмотра на фоне празднования Нового года.