В Армении правительство одобрило проект закона о начале процесса вступления в ЕС
Киев • УНН
Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Для окончательного решения о членстве необходимо провести референдум и согласовать дорожную карту с Евросоюзом.
Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз, сообщает «Радио Азатутюн», пишет УНН.
Детали
Основной докладчик, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что проект был представлен на обсуждение Национального собрания (парламента) как гражданская инициатива и теперь правительство должно высказать свою позицию в установленном порядке.
Мирзоян предложил выразить «позитивную позицию», исходя из динамичных и развивающихся отношений между Республикой Армения и Европейским Союзом в последние годы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул на заседании правительства, что принятие законопроекта не означает членства в Евросоюзе. По его словам, необходимо провести референдум по этому вопросу.
«Согласно нашей Конституции, решение о вступлении в Европейский Союз или наднациональную организацию в целом может быть принято только путем нашего референдума, - сказал он. - Другими словами, при любом из сценариев Республика Армения может стать членом Европейского Союза только в том случае, если, я говорю с точки зрения Республики Армения, будет проведен референдум и наберется необходимое количество голосов «за».
По словам Пашиняна, перед проведением референдума Армения должна обсудить вопрос членства с ЕС.
«После принятия этого закона мы должны обсудить с Европейским Союзом дорожную карту, которую они представляют себе, и которую представляем мы, и мы должны разработать дорожную карту вместе», - сказал премьер-министр страны.
Авторами законопроекта являются члены прозападной инициативы «Евровыборы». На данный момент они собрали 60 000 подписей вместо необходимых 50 000 для внесения проекта в Национальное собрание.
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