В Армении правительство одобрило проект закона о начале процесса вступления в ЕС

ukenru
БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы
09:39 • 1298 просмотра

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы

Эксклюзив
Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп
 • 101449 просмотра

Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

Эксклюзив
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
 • 150716 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
 • 135508 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 161092 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 182904 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 178318 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 167735 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 140752 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 180146 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На фронте погиб победитель шоу "Танцуют все" Владимир Раков

На фронте погиб победитель шоу "Танцуют все" Владимир Раков

 • 90343 просмотра
Фицо едет в Брюссель: "займусь саботажем неблагодарного Зеленского"

Фицо едет в Брюссель: "займусь саботажем неблагодарного Зеленского"

 • 75021 просмотра
Президент США Байден стал прадедушкой

Президент США Байден стал прадедушкой

03:46 • 39023 просмотра
Блинкен на встрече с Макроном обсудил поддержку Украины

Блинкен на встрече с Макроном обсудил поддержку Украины

04:06 • 58104 просмотра
Муж российской пропагандистки Симоньян впал в кому: подробности

Муж российской пропагандистки Симоньян впал в кому: подробности

04:26 • 89012 просмотра
публикации
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 150716 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 126705 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 132396 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 178973 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 182178 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 101708 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 101383 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 100875 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

 • 103706 просмотра
Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

 • 89184 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В Армении правительство одобрило проект закона о начале процесса вступления в ЕС

В Армении правительство одобрило проект закона о начале процесса вступления в ЕС

Киев  •  УНН

 • 7024 просмотра

Read in English

Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Для окончательного решения о членстве необходимо провести референдум и согласовать дорожную карту с Евросоюзом.

Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз, сообщает «Радио Азатутюн», пишет УНН.

Детали

Основной докладчик, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что проект был представлен на обсуждение Национального собрания (парламента) как гражданская инициатива и теперь правительство должно высказать свою позицию в установленном порядке.

Мирзоян предложил выразить «позитивную позицию», исходя из динамичных и развивающихся отношений между Республикой Армения и Европейским Союзом в последние годы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул на заседании правительства, что принятие законопроекта не означает членства в Евросоюзе. По его словам, необходимо провести референдум по этому вопросу.

«Согласно нашей Конституции, решение о вступлении в Европейский Союз или наднациональную организацию в целом может быть принято только путем нашего референдума, - сказал он. - Другими словами, при любом из сценариев Республика Армения может стать членом Европейского Союза только в том случае, если, я говорю с точки зрения Республики Армения, будет проведен референдум и наберется необходимое количество голосов «за».

По словам Пашиняна, перед проведением референдума Армения должна обсудить вопрос членства с ЕС.

«После принятия этого закона мы должны обсудить с Европейским Союзом дорожную карту, которую они представляют себе, и которую представляем мы, и мы должны разработать дорожную карту вместе», - сказал премьер-министр страны.

Авторами законопроекта являются члены прозападной инициативы «Евровыборы». На данный момент они собрали 60 000 подписей вместо необходимых 50 000 для внесения проекта в Национальное собрание.

Армения вышла за пределы ОДКБ и не планирует возвращаться - Пашинян4 дек. 2024, 15:20 • 20298 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
nikol-pashinyanНикол Пашинян
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
armeniyaАрмения