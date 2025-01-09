У Вірменії уряд схвалив проект закону про початок процесу вступу до ЄС
Київ • УНН
Уряд Вірменії схвалив законопроект щодо початку процесу вступу до ЄС. Для остаточного рішення про членство необхідно провести референдум та узгодити дорожню карту з Євросоюзом.
Уряд Вірменії схвалив законопроект щодо початку процесу вступу Вірменії до Європейського Союзу, повідомляє "Радіо Азатутюн", пише УНН.
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Основний доповідач, міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян повідомив, що проект був представлений на обговорення Національних зборів (парламенту) як громадянська ініціатива і тепер уряд має висловити свою позицію в установленому порядку.
Мірзоян запропонував висловити "позитивну позицію", виходячи з динамічних і таких, що розвиваються, відносин, між Республікою Вірменія і Європейським Союзом в останні роки.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян наголосив на засіданні уряду, що ухвалення законопроекту не означає членства в Євросоюзі. За його словами, необхідно провести референдум із цього питання.
"Згідно з нашою Конституцією, рішення про вступ до Європейського Союзу чи наднаціональну організацію в цілому може бути ухвалене лише шляхом нашого референдуму, - сказав він. - Іншими словами, за будь-якого зі сценаріїв Республіка Вірменія може стати членом Європейського Союзу лише в тому випадку, якщо, я говорю з погляду Республіки Вірменія, буде проведено референдум і набереться необхідна кількість голосів "за".
За словами Пашиняна, перед проведенням референдуму Вірменія має обговорити питання членства із ЄС.
"Після ухвалення цього закону ми маємо обговорити з Європейським Союзом дорожню карту, яку вони уявляють собі, і яку уявляємо ми, і ми маємо розробити дорожню карту разом", - сказав прем'єр-міністр країни.
Авторами законопроекту є члени прозахідної ініціативи "Євроголосування". На даний момент вони зібрали 60 000 підписів замість необхідних 50 000 для внесення проекту до Національних зборів.
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