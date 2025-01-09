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У Вірменії уряд схвалив проект закону про початок процесу вступу до ЄС

У Вірменії уряд схвалив проект закону про початок процесу вступу до ЄС

Київ • УНН

 • 20575 перегляди

Уряд Вірменії схвалив законопроект щодо початку процесу вступу до ЄС. Для остаточного рішення про членство необхідно провести референдум та узгодити дорожню карту з Євросоюзом.

Уряд Вірменії схвалив законопроект щодо початку процесу вступу Вірменії до Європейського Союзу, повідомляє "Радіо Азатутюн", пише УНН.

Деталі

Основний доповідач, міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян повідомив, що проект був представлений на обговорення Національних зборів (парламенту) як громадянська ініціатива і тепер уряд має висловити свою позицію в установленому порядку.

Мірзоян запропонував висловити "позитивну позицію", виходячи з динамічних і таких, що розвиваються, відносин, між Республікою Вірменія і Європейським Союзом в останні роки.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян наголосив на засіданні уряду, що ухвалення законопроекту не означає членства в Євросоюзі. За його словами, необхідно провести референдум із цього питання.

"Згідно з нашою Конституцією, рішення про вступ до Європейського Союзу чи наднаціональну організацію в цілому може бути ухвалене лише шляхом нашого референдуму, - сказав він. - Іншими словами, за будь-якого зі сценаріїв Республіка Вірменія може стати членом Європейського Союзу лише в тому випадку, якщо, я говорю з погляду Республіки Вірменія, буде проведено референдум і набереться необхідна кількість голосів "за".

За словами Пашиняна, перед проведенням референдуму Вірменія має обговорити питання членства із ЄС.

"Після ухвалення цього закону ми маємо обговорити з Європейським Союзом дорожню карту, яку вони уявляють собі, і яку уявляємо ми, і ми маємо розробити дорожню карту разом", - сказав прем'єр-міністр країни.

Авторами законопроекту є члени прозахідної ініціативи "Євроголосування". На даний момент вони зібрали 60 000 підписів замість необхідних 50 000 для внесення проекту до Національних зборів.

Вірменія вийшла за межі ОДКБ і не планує повертатися - Пашинян04.12.24, 17:20 • 20622 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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