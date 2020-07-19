В Арктике спрятали программные коды "на случай апокалипсиса"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Сервис GitHub спрятал в Арктике программные коды — 21 ТБ информации находится в подземном хранилище на Шпицбергене. Это сделано “на случай апокалипсиса”, пишет УНН со ссылкой на портал ZDNet.
Архив записан на специальную пленку, предназначенную для долговременного хранения — потребовалось 1066 метров носителя. Специалисты рассчитывают, что информация пролежит в хранилище более 1000 лет.
Данные хранятся без доступа в интернет, так что бы хакеры до них не добрались. Само хранилище, как уверяют организаторы, защищено от стихийных бедствий и находится в одном из самых безопасных мест с точки зрения геополитики. Там уже хранятся секретные архивы Ватикана и Всемирное семенохранилище с образцами семян всех основных сельскохозяйственных культур.
Добавим, что при пожарах в Арктике в июне в атмосферу выброшен рекордный объем углекислого газа.