В Арктиці сховали програмні коди "на випадок апокаліпсису"

Архів записаний на спеціальну плівку, призначену для довготривалого зберігання — знадобилося 1066 метрів носія. Фахівці розраховують, що інформація пролежить у сховищі більше 1000 років.

Дані зберігаються без доступу в інтернет, так що б хакери до них не дісталися. Саме сховище, як запевняють організатори, захищене від стихійних лих і знаходиться в одному з найбільш безпечних місць з точки зору геополітики. Там вже зберігаються секретні архіви Ватикану і Всесвітнє сховище насіння зі зразками насіння всіх основних сільськогосподарських культур.

Додамо, що при пожежах в Арктиці в червні в атмосферу викинуто рекордний обсяг вуглекислого газу.