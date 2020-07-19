В Арктиці сховали програмні коди "на випадок апокаліпсису"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Сервіс GitHub сховав в Арктиці програмні коди — 21 ТБ інформації знаходиться в підземному сховищі на Шпіцбергені. Це зроблено “на випадок апокаліпсису”, пише УНН з посиланням на портал ZDNet.
Архів записаний на спеціальну плівку, призначену для довготривалого зберігання — знадобилося 1066 метрів носія. Фахівці розраховують, що інформація пролежить у сховищі більше 1000 років.
Дані зберігаються без доступу в інтернет, так що б хакери до них не дісталися. Саме сховище, як запевняють організатори, захищене від стихійних лих і знаходиться в одному з найбільш безпечних місць з точки зору геополітики. Там вже зберігаються секретні архіви Ватикану і Всесвітнє сховище насіння зі зразками насіння всіх основних сільськогосподарських культур.
Додамо, що при пожежах в Арктиці в червні в атмосферу викинуто рекордний обсяг вуглекислого газу.