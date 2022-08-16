В Аргентине ученые обнаружили останки динозавра с броней и шипами

Детали

Как отмечается, он принадлежал к ближайшим родственникам анкилозавров и стегозавров — тиреофоров. Это группа растительноядных динозавров, которые имели отлично развитую костную броню. Они были распространены от Арктики и Антарктики. Теперь же у них появился аргентинский собрат. Это первый представитель тиреофора с этого континента мелового периода. Его длина достигала всего лишь 1,5 м, а вес составлял 4-7 кг.

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На голове и позвоночнике у него находился драконивый гребень, а дополнительные защитные пластины прятали от врага шею, бока и даже хвост. Поэтому палеонтологи дали ему название "якаполь" (Jakapil kaniukura), что означает "щитоносец".

Динозавр имел листовидные зубы, похожие на зубы игуаны. Это свидетельствует о том, что животное питалось не мягкими листьями, а жесткой пустынной растительностью.

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Несмотря на броню, он был достаточно легким, что помогло ему прожить гораздо дольше, чем его собратьям.

Напомним

В пригороде Сан-Паулу (Бразилия) ученые обнаружили окаменевшие яйца динозавра. Они лежали в гнезде и, вероятно, были снесены 50-60 миллионов лет назад.