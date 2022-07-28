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Скелет рідкісного Горгозавра продано за 6,1 млн доларів на аукціоні в Нью-Йорку

Скелет рідкісного Горгозавра продано за 6,1 млн доларів на аукціоні в Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 156045 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Перший скелет динозавра-горгозавра, який пішов з молотка, продали на аукціоні в Нью-Йорку в четвер за 6,1 мільйона доларів, повідомляє Sotheby's, передає УНН.

Деталі

Зразок має висоту три метри і довжину 7 метрів, і очікувалося, що він коштуватиме від 5 до 8 мільйонів доларів.

"Результат ставить горгозавра в число найцінніших динозаврів, які колись були продані на аукціонах, і встановлює новий еталон для скелета горгозавра", - йдеться в заяві Sotheby's.

Горгозаври бродили землею близько 77 мільйонів років тому.

Типовий дорослий динозавр-горгозавр важив близько двох тонн, що трохи менше, ніж у його відомий родич, T-Rex.

Палеонтологи кажуть, що він був лютіший і швидший, ніж T-Rex, з сильнішим укусом.

Скелет було виявлено у формації Джудіт-Рівер недалеко від Гавра в американському штаті Монтана у 2018 році.

Цей продаж став першим випадком, коли Sotheby's виставив на аукціон повний скелет динозавра відтоді, як 1997 року він продав тиранозавра Сью за 8,36 мільйона доларів.

Sotheby's не назвав покупця.

На відміну від інших країн, Сполучені Штати не обмежують продаж або експорт скам'янілостей, а це означає, що скелет може опинитися за кордоном.

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