Скелет редкого Горгозавра продан за 6,1 млн долларов на аукционе в Нью-Йорке

Детали

Образец имеет высоту три метра и длину 7 метров, и ожидалось, что он обойдется от 5 до 8 миллионов долларов.

"Результат ставит горгозавра в число самых ценных динозавров, когда-то проданных на аукционах, и устанавливает новый эталон для скелета горгозавра", - говорится в заявлении Sotheby's.

Горгозавры бродили по земле около 77 миллионов лет назад.

Типичный взрослый динозавр-горгозавр весил около двух тонн, что немного меньше, чем у его известного родственника, T-Rex.

Палеонтологи говорят, что он был свирепее и быстрее, чем T-Rex, с более сильным укусом.

Скелет был обнаружен в формации Джудит-Ривер недалеко от Гавра в американском штате Монтана в 2018 году.

Эта продажа стала первым случаем, когда Sotheby's выставил на аукцион полный скелет динозавра с тех пор, как в 1997 году он продал тираннозавра Сью за 8,36 миллиона долларов.

Sotheby's не назвал покупателя.

В отличие от других стран, Соединенные Штаты не ограничивают продажу или экспорт окаменелостей, а это означает, что скелет может оказаться за границей.