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Палеонтологи відкрили нового гігантського динозавра-хижака з крихітними лапами, як у тиранозавра

Палеонтологи відкрили нового гігантського динозавра-хижака з крихітними лапами, як у тиранозавра

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Палеонтологи заявили в четвер, що вони виявили новий вид гігантського м'ясоїдного динозавра, який мав масивну голову і крихітні лапи, як у тиранозавра. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Висновки дослідників, опубліковані у журналі Current Biology, припускають, що маленькі передні кінцівки не були еволюційною випадковістю, і скоріш давали вищим хижакам того часу певні переваги у виживанні.

Meraxes gigas, названий на честь вигаданого дракона із серії книг «Гра престолів», був викопаний протягом чотирьох років під час польових експедицій у північній Патагонії в Аргентині, починаючи з черепа, знайденого у 2012 році.

Скам'янілі останки чудово збереглися. Череп має довжину трохи більше 127 сантиметрів, в той час як вся тварина має довжину близько 10 метрі і важить чотири тонни. Його лапи були в довжину близько 60 см.

Автори вважають, що в міру того, як їхні голови ставали більшими, лапи ставали домінуючим інструментом у їхньому хижому арсеналі, взявши на себе функції, які передні кінцівки виконували б у дрібніших видів.

За словами вчених Meraxes gigas бродили по Землі від 90 до 100 мільйонів років тому у крейдяний період, коли цей регіон був більш вологим, лісистим і набагато ближче до моря.

Вони полювали на сучасних зауроподів, деякі з яких були виявлені в тому ж місці.

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