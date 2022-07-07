Палеонтологи открыли нового гигантского хищника-динозавра с крошечными лапами, как у тиранозавра
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Палеонтологи заявили в четверг, что они обнаружили новый вид гигантского мясоедного динозавра, который имел массивную голову и крохотные лапы, как у тиранозавра. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Выводы исследователей, опубликованные в журнале Current Biology, предполагают, что маленькие передние конечности не были эволюционной случайностью, и скорее давали высшим хищникам того времени определенные преимущества в выживании.
Meraxes gigas, названный в честь вымышленного дракона из серии книг «Игра престолов», был вырыт в течение четырех лет во время полевых экспедиций в северной Патагонии в Аргентине, начиная с черепа, найденного в 2012 году.
Окаменевшие останки прекрасно сохранились. Череп имеет длину не более 127 сантиметров, в то время как все животное имеет длину около 10 метров и весит четыре тонны. Его лапы были в длину около 60 см.
Авторы считают, что по мере того, как их головы становились больше, лапы становились доминирующим инструментом в их хищном арсенале, взяв на себя функции, которые передние конечности выполняли бы у более мелких видов.
По словам ученых Meraxes gigas бродили по Земле от 90 до 100 миллионов лет назад в меловой период, когда этот регион был более влажным, лесистым и гораздо ближе к морю.
Они охотились на современных зауроподов, некоторые из которых были обнаружены в том же месте.