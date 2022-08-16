В Аргентині вчені виявили рештки динозавра з бронею та шипами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Аргентині дослідники виявили рештки динозавра, якого назвали "танком" мезозойської ери завдяки захисту, передає УНН.
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Як зазначається, він належав до найближчих родичів анкілозаврів та стегозаврів — тиреофорів. Це група рослиноїдних динозаврів, які мали чудово розвинену кісткову броню. Вони були розповсюджені від Арктики та Антарктики. Тепер ж у них з'явився аргентинський побратим. Це перший представник тиреофор із цього континенту крейдового періоду. Його довжина сягала всього лише 1,5 м, а вага становила 4-7 кг.
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На голові та хребті у нього знаходився драконівий гребінь, а додаткові захисні пластини ховали від ворога шию, боки і навіть хвіст. Тому палеонтологи дали йому назву "якапіль" (Jakapil kaniukura), що означає "щитоносець".
Динозавр мав листоподібні зуби, схожі на зуби ігуани. Це свідчать про те, що тварина харчувалася не м'яким листям, а жорсткою пустельною рослинністю.
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Незважаючи на броню, він був досить легким, що допомогло йому прожити набагато довше, ніж його побратимам.
Нагадаємо
У передмісті Сан-Паулу (Бразилія) вчені виявили скам'янілі яйця динозавра. Вони лежали у гнізді і, ймовірно, були знесені 50-60 мільйонів років тому.